Deputado Laerte Gomes garante R$ 2,5 milhões para reforma de escola em Alvorada do Oeste

Por Juliana Martins

Publicada em 05/05/2026 às 09h15

Deputado Laerte Gomes durante sessão legislativa da Alero (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) confirmou, nesta segunda-feira (04), a liberação do recurso no valor de R$ 2,5 milhões para o município de Alvorada do Oeste. O investimento, que já está disponível na conta da prefeitura, será destinado à reforma completa da Escola Municipal Matilde Dutra Rozo, localizada no bairro CTG.

A iniciativa atende a uma demanda apresentada por lideranças locais, com destaque para o vereador Geraldo da Vitória, parceiro do mandato. Segundo o deputado, a obra representa um avanço significativo para a educação no município.

Laerte Gomes destacou ainda o vínculo pessoal com a unidade escolar, que foi construída durante sua gestão como prefeito de Alvorada do Oeste e, atualmente, é considerada a maior escola da rede municipal de ensino.

“Tenho um carinho especial por essa escola, que ajudamos a construir e que hoje atende um grande número de alunos. Agora, como deputado estadual, fico muito feliz em poder contribuir com a modernização e reestruturação desse espaço tão importante”, afirmou.

Com a reforma, a expectativa é garantir melhores condições de ensino e trabalho, beneficiando diretamente alunos, professores, servidores e toda a comunidade escolar.

O investimento reforça o compromisso do parlamentar com o fortalecimento da educação pública e o desenvolvimento dos municípios rondonienses.