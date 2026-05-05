Sílvia Cristina diz que palavra sem exemplo, não sustenta ninguém e que só tem autoridade quem tem história limpa

Por assessoria

Publicada em 05/05/2026 às 09h00

Para a pré-candidata ao Senado Sílvia Cristina, não basta apenas falar, é preciso mostrar com bons exemplos. “Vejo muita gente falando muito, mas nunca fez nada de bom que possa ser usado de exemplo, como referência, muito pelo contrário. Eu prefiro falar menos, mas mostrar exemplos concretos de trabalho, de ação em benefício das pessoas. Esse sim é meu maior compromisso”, disse ela.

A declaração foi dada durante entrevista ao jornalista Arimar Souza de Sá, no programa A Voz do Povo, na rádio Caiari, em Porto Velho.

Sílvia Cristina disse também que “só tem autoridade quem tem história limpa. Quem não tem, não pode querer impor uma autoridade inexistente. Quando precisamos nos impor, é por que tem alguma coisa errada, pois liderança é conquista e não uma imposição”.

Ela avaliou que sua pré-campanha tem recebido muitas adesões espontâneas, de lideranças de todas as regiões de Rondônia, fruto de seu trabalho e do diálogo olho no olho.