Serjão defende pênalti e garante empate do Gazin Porto Velho diante do Independência no Acre

Por FFER

Publicada em 04/05/2026 às 08h10

A Locomotiva foi até Rio Branco enfrentar o Indepedência no estádio Tonicão pela 5ª rodada do Brasileiro da Série D, os acreanos saíram na frente do placar com gol de Caíque Gomes aos 44 minutos, o Gazin Porto Velho chegou ao empate no segundo tempo com o belo de Yan de bicicleta aos 11 minutos. Mesmo com um jogador a menos o Independência ainda teve a chance de vencer a partida numa cobrança de pênalti, mas Kaká parou em Serjão que garantiu o empate fora de casa.

Com o resultado o Independência permanece em quinto lugar, agora com cinco pontos, enquanto o Gazin Porto Velho fica em terceiro, com sete pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Galvez, que joga neste domingo contra o Guaporé, no Tonicão.

No próximo sábado a Locomotiva recebe o Independência novamente pela na sexta rodada, abrindo o segundo turno no Grupo A2 do Brasileiro Série D. A partida será no estádio Aluízio Ferreira. Antes, o Gazin Porto Velho tem compromisso na Copa Verde, na próxima quarta-feira, 6 de maio, a Locomotiva tem jogo decisivo diante do Nacional-AM, no estádio Carlos Zamith, em Manaus, capital amazonense pela semi finais da Corpa Norte.