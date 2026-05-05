Polícia Civil prende em Humaitá condenado por homicídio em Costa Marques

Por PC/RO

Publicada em 05/05/2026 às 08h30

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Costa Marques, em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), prendeu nesta segunda-feira (04), o foragido F.N.S.Y., em Humaitá, no Amazonas.

O indivíduo é condenado pelo crime de homicídio cometido no município de Costa Marques e foi localizado em uma área rural da BR-319 após intenso trabalho de investigação e cooperação entre as forças de segurança.

O preso foi conduzido à unidade policial e, após os procedimentos de praxe, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressalta seu compromisso no combate à criminalidade violenta e na garantia da aplicação da lei para a preservação da segurança pública e da paz social em todo o estado.