PM evita tragédia e apreende arma artesanal em Nova Mamoré

Por PM/RO

Publicada em 19/05/2026 às 13h40

Na noite da última segunda-feira, 18, policiais militares do 6º BPM, lotados na 3ª Companhia de Nova Mamoré, atenderam uma grave ocorrência envolvendo ameaça, violência doméstica e posse irregular de arma de fogo artesanal no município de Nova Mamoré.

A guarnição foi acionada após denúncias de ameaças no contexto de violência doméstica. Segundo informações levantadas no local, o suspeito teria realizado ameaças de morte contra a ex-companheira e, posteriormente, apresentado comportamento agressivo ao tentar invadir residências no Distrito de Araras, zona rural do município.

Durante a ocorrência, os policiais também identificaram a existência de uma arma artesanal do tipo “garrucha”. Em meio à confusão, houve um disparo acidental que atingiu um dos envolvidos no pé.

A equipe policial localizou a arma, munições e demais materiais relacionados ao fato. O ferido recebeu atendimento médico e os envolvidos foram conduzidos à UNISP de Nova Mamoré para as providências cabíveis.

A ação demonstra o comprometimento da PMRO no combate à violência doméstica e na preservação da segurança da população.