Elon Musk anuncia recurso após derrota judicial em processo contra OpenAI e Sam Altman

Por JOVEN PAN

Publicada em 19/05/2026 às 14h20

Elon Musk, proprietário da Tesla e da SpaceX, afirmou que entrará com um recurso contra a decisão de indeferir sua ação contra a OpenAI e Sam Altman, diretor executivo da empresa, a quem acusava de enriquecimento ilícito por ter descumprido seu compromisso beneficente ao transformar a organização em uma empresa com fins lucrativos.

“Vou apresentar um recurso ao Nono Circuito, pois criar um precedente para saquear organizações beneficentes é extremamente prejudicial para a filantropia nos Estados Unidos”, anunciou o magnata de origem sul-africana em sua rede social.

Quanto ao caso da OpenAI, Musk defendeu que o juiz e o júri nunca se pronunciaram sobre o mérito da questão, “mas se limitaram a uma questão técnica relacionada ao calendário”, reiterando que “é inegável que Altman e Brockman enriqueceram às custas de uma organização beneficente. A única incógnita é QUANDO eles fizeram isso!”.

Um júri de Oakland, no estado da Califórnia, indeferiu nesta segunda-feira a denúncia apresentada por Elon Musk contra Sam Altman, diretor executivo da OpenAI, ao considerar os fatos prescritos.

Musk reclamava do criador do ChatGPT uma indenização de mais de 130 bilhões de dólares (cerca de 115 bilhões de euros) por trair o compromisso supostamente assumido por Altman de manter a OpenAI como um laboratório de IA sem fins lucrativos.

O CEO da Tesla e da SpaceX ajudou a fundar a empresa em 2015 e doou até 38 milhões de dólares (32 milhões de euros) para o seu desenvolvimento, sob a premissa de manter o caráter sem fins lucrativos da empresa. No entanto, durante o julgamento, os advogados da OpenAI argumentaram que Elon Musk conhecia perfeitamente as intenções da empresa e que até mesmo pressionou para que isso acontecesse, chegando a tentar assumir o controle da empresa posteriormente.

Da mesma forma, a Microsoft também foi acusada pelo proprietário da Tesla de instigar a startup de IA a cometer essa suposta traição, algo que também foi rejeitado pelo júri.