CRAS Jardim promove ação especial em homenagem ao Dia das Mães com fortalecimento de vínculos e valorização das famílias

Por Assessoria

Publicada em 19/05/2026 às 14h50

A Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS, realizou hoje, na extensão do CRAS do bairro Jardim, uma emocionante ação alusiva ao Dia das Mães, reunindo as famílias atendidas pelos programas Criança Feliz, Crescendo Bem, Mamãe Cheguei e PAIF.

O momento foi marcado por muito carinho, acolhimento, alegria e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. As mamães presentes tiveram um dia especial de cuidado e valorização, contando com a parceria da fotógrafa profissional Suellen Santos que realizou uma linda sessão de fotos, eternizando sorrisos e momentos inesquecíveis.

A maquiadora Sulma Camacho e Alessandra Camacho também contribuíram com dedicação e carinho, maquiando e retocando a maquiagem das participantes, proporcionando ainda mais autoestima e bem-estar às mulheres presentes.

Durante a programação, a coordenadora do CRAS, Lucineide Viriato, realizou uma palestra emocionante sobre a importância da maternidade, destacando o papel fundamental das mães na construção de famílias mais fortes e amorosas. Na ocasião, também foram realizadas orientações sobre a campanha “18 de Maio”, reforçando a importância da proteção das crianças e adolescentes e da responsabilidade de toda a sociedade no combate ao abuso e à exploração sexual infantil.

A equipe do programa Criança Feliz promoveu brincadeiras, dinâmicas e sorteio de brindes, tornando a tarde ainda mais alegre e acolhedora.

A ação teve como principal objetivo fortalecer a interação social, os laços familiares e comunitários, além de elevar a autoestima das mulheres atendidas, promovendo momentos de afeto, valorização e cuidado.

Um dia preparado com muito amor para homenagear aquelas que representam força, dedicação e amor incondicional: as mães.