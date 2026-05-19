Trump diz acreditar em acordo diplomático com Cuba e afirma que país “precisa de ajuda”

Por CNN BRASIL

Publicada em 19/05/2026 às 14h48

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (19) que acredita que um acordo diplomático pode ser alcançado com o governo de Cuba e que ele pode ajudar o país, independentemente de haver ou não uma "mudança de regime" no país.

"Acho que sim", declarou Trump a repórteres na Casa Branca quando perguntado se acreditava que um acordo diplomático com Havana poderia ser alcançado.

"Cuba está nos ligando. Eles precisam de ajuda. Mas Cuba é uma nação fracassada. Cuba precisa de ajuda, e nós faremos isso", disse ele.

O governo descreve o atual governo comunista de Cuba como corrupto e incompetente e está pressionando por uma mudança de regime.

Trump, impôs um bloqueio de petróleo à ilha caribenha, o que restringiu severamente o fornecimento e levou a um racionamento rigoroso.

Havana não recebe carregamentos de petróleo desde que o navio-tanque russo Anatoly Kolodkin entregou aproximadamente 700 mil barris – o equivalente a cerca de duas semanas para a ilha de dez milhões de habitantes – no final de março.