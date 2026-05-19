BPTAR prende apenado monitorado e comparsa com drogas, arma roubada e dinheiro

Por pvhnoticias.com

Publicada em 19/05/2026 às 09h15

Uma ação do Batalhão de Patrulhamento Tático de Ação e Reação (BPTAR) resultou na prisão de três suspeitos ligados à facção criminosa “Comando Vermelho”, no final da noite desta segunda-feira (18), na Rua Davi Canabarro, bairro Costa e Silva, zona Norte de Porto Velho.

De acordo com a ocorrência, as equipes receberam denúncias anônimas informando intenso comércio de entorpecentes em um conjunto de apartamentos já conhecido pelas forças de segurança devido a frequentes registros de tráfico de drogas. As informações apontavam que um suspeito identificado pelo vulgo “Gordão” estaria comandando a venda de drogas no local juntamente com outros comparsas armados.

Durante o planejamento operacional, os policiais levaram em consideração a existência de “olheiros” utilizados pela facção para monitorar a movimentação policial na região. Ao chegarem ao endereço denunciado, os militares visualizaram Arlisson G., conhecido como “Gordão”, 44, que ao perceber a aproximação da guarnição correu para dentro de um apartamento e fechou a porta.

Na aproximação tática, os policiais encontraram “birimbas” usadas para armazenar drogas no corredor da vila. Pela janela aberta do imóvel, a equipe conseguiu visualizar sobre uma mesa diversas porções aparentando ser oxi, maconha e cocaína, além de balança de precisão, dinheiro trocado, sacos plásticos, plástico filme, máquina de cartão e um caderno com anotações relacionadas ao tráfico.

Diante da situação de flagrante, os policiais entraram no apartamento e abordaram Dhyemesson D. M., que fazia uso de tornozeleira eletrônica e, segundo a PM, também integra o Comando Vermelho. Em outro cômodo, os sargentos Leandro e Nascimento localizaram Kevin M. DA S. e Gordão dentro do banheiro do imóvel, próximos ao vitrô da janela.

Segundo o boletim de ocorrência, os dois suspeitos afirmaram espontaneamente que pertencem à facção criminosa e que atuavam no tráfico de drogas em favor da organização. Durante buscas na área externa do apartamento, os policiais ainda localizaram mais entorpecentes e dinheiro que teriam sido arremessados pela janela momentos antes da abordagem.

No veículo utilizado por Arlisson, um VW Voyage prata de placa ERB9J48, os militares apreenderam uma pistola calibre .380 inox, com dois carregadores e 27 munições intactas. Conforme a ocorrência, a arma possui restrição de roubo/furto e pertence a um policial penal, conforme registro policial nº 00039325/2025. No carro também foram encontradas mais porções de drogas.

Ainda conforme a PM, os três conduzidos já possuem passagens por tráfico de entorpecentes e são conhecidos pelas equipes policiais por suposta ligação com o Comando Vermelho.

Os suspeitos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes, juntamente com a arma, munições, drogas e demais materiais apreendidos.