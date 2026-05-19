Carreta Roda Hans leva atendimento especializado em hanseníase aos municípios de Rondônia

Por Aurimar Lima

Publicada em 19/05/2026 às 10h26

Rondônia receberá, entre os dias 18 de maio e 12 de junho, a Carreta da Saúde da Hanseníase, por meio do projeto Roda-Hans. O projeto itinerante levará atendimento especializado, com foco no diagnóstico precoce e no acompanhamento dos casos da doença nos municípios do estado. A ação é coordenada pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) em parceria com o Ministério da Saúde e os municípios participantes.

A iniciativa tem o objetivo de ampliar o diagnóstico precoce da hanseníase, fortalecer o acompanhamento e qualificar profissionais da atenção primária à saúde. A carreta conta com 5 consultórios equipados para atendimentos clínicos e ações voltadas à identificação de casos suspeitos da doença.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que a ação fortalece o acesso à saúde e leva atendimento especializado às regiões do estado. “Iniciativas itinerantes como essa ampliam a capacidade de diagnóstico, garantem atendimento mais próximo da população e contribuem para o enfrentamento da doença.”

De acordo com o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, o projeto reforça as estratégias de vigilância e controle da doença no estado. “A carreta permite aproximar os serviços de saúde da população, garantindo diagnóstico precoce, tratamento oportuno e capacitação das equipes de saúde para fortalecer o combate à hanseníase”, reforçou.

ATENDIMENTOS

Atendimentos serão destinados às pessoas identificadas durante a busca ativa, pacientes já diagnosticados e demanda espontânea

Os atendimentos serão destinados às pessoas identificadas durante a busca ativa, contatos de pacientes já diagnosticados e, também à demanda espontânea, ampliando o acesso da população aos serviços especializados.

A coordenadora estadual da Hanseníase da Agevisa/RO, Carmelita Ribeiro, explicou que a ação envolve a busca ativa de casos suspeitos antes mesmo da chegada da carreta aos municípios. “Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que atuam na Estratégia Saúde da Família realizam visitas e aplicam questionários para identificar sinais e sintomas da doença, permitindo que os pacientes já cheguem encaminhados para avaliação especializada.”

CAPACITAÇÃO

Além dos atendimentos à população, o projeto também promove capacitação teórica e prática para médicos, enfermeiros e profissionais da saúde dos municípios participantes. As atividades incluem aulas teóricas e atendimento prático dentro da própria carreta, fortalecendo a rede de diagnóstico e assistência à hanseníase.

MUNICÍPIOS ATENDIDOS

A carreta percorrerá os municípios de Vilhena, Chupinguaia, Presidente Médici, Alvorada do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Porto Velho e o distrito de Vista Alegre do Abunã. A ação conta com apoio do Ministério da Saúde, profissionais parceiros e equipes municipais de saúde.

A hanseníase tem cura e o tratamento é oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A Agevisa/RO reforça que o diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações, interromper a transmissão e garantir mais qualidade de vida aos pacientes.

Fotos: Pedro Adilon