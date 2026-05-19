PRF apreende quase 170 kg de droga após perseguição na BR-429

Por PRF-RO

Publicada em 19/05/2026 às 10h50

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, com apoio da PMRO, apreendeu, na manhã de ontem (18), 168,64 kg de substância análoga à skunk, que era transportada em veículo de passeio no KM 50 da BR-429, município de Alvorada D’Oeste/RO.

Após análise de risco, a equipe PRF foi acionada para realizar a abordagem de um veículo que transitava pela referida rodovia. Ao ser dada ordem de parada, com o auxílio dos dispositivos luminosos e sonoros da viatura, o condutor do automóvel empreendeu fuga. De imediato, os policiais iniciaram acompanhamento tático.

Poucos quilômetros depois, o motorista imobilizou o veículo no acostamento, quando foi determinado ao mesmo para desembarcar do carro. No interior do automóvel, os PRFs encontraram, no total, 162 (cento e sessenta e dois) tabletes de substância análoga à skunk.

O condutor, o veículo e todo o material ilícito apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Ji-Paraná para demais procedimentos cabíveis.