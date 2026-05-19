Foragida da Justiça do Acre é presa por equipes do 5° BPM em Porto Velho
Por News Rondônia
Publicada em 19/05/2026 às 09h00
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 Uma ação integrada de segurança pública resultou na prisão de uma foragida da Justiça do Estado do Acre na zona Leste da capital. A captura ocorreu no bairro Tancredo Neves, nas proximidades do Supermercado Irmãos Gonçalves. O trabalho envolveu equipes do 5° BPM em Porto Velho.

A prisão foi efetuada pela guarnição Força Total 02 do 5° BPM, composta pelo 1° SGT PM Marques, 3° SGT Bezerra, CB PM De Lima e CB PM Sá. Os militares realizavam o policiamento ostensivo pela região quando receberam informações estratégicas enviadas pelo Núcleo de Inteligência da unidade rondoniense.

A localização da suspeita foi possível graças ao compartilhamento de dados entre o Núcleo de Inteligência do 5° BPM em Porto Velho, o Tático do 3° BPM da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) e sua Assessoria de Inteligência. Ao avistar a mulher na via pública, os policiais realizaram a abordagem técnica.

Durante a pesquisa nominal no sistema de segurança, a equipe confirmou a existência de uma ordem de captura em desfavor de Thays da Silva Dutra. O mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, do Tribunal de Justiça do Acre.

O documento judicial possui validade estipulada até o dia 29 de maio de 2044. Diante do flagrante, os militares do 5° BPM em Porto Velho deram voz de prisão à infratora e informaram seus direitos constitucionais legais. A ocorrência foi registrada e encaminhada para os trâmites formais de custódia.

A detida foi conduzida inicialmente até o Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame obrigatório de corpo de delito. Logo após a perícia médica, os policiais a apresentaram no Presídio Feminino de Porto Velho, onde permanece recolhida à disposição do Poder Judiciário acreano.

Polícia Ação
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