Patrolamento e Caminho Rural 2026: Prefeitura de Jaru inicia cronograma de manutenção das estradas vicinais; lançamento oficial aconteceu na Linha 634

Por Assessoria

Publicada em 19/05/2026 às 10h00

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seminsp), iniciou na manhã do último sábado (16) os serviços de patrolamento das estradas vicinais e as ações do programa Caminho Rural, conforme o cronograma planejado para 2026.

O lançamento oficial ocorreu na sede da Associação dos Produtores Rurais da Linha 634 (Asprol) e reuniu centenas de produtores rurais da região, além de autoridades do município.

A Linha 634 é a primeira a receber os trabalhos, que incluem limpeza de bueiros e saídas de água, manutenção das laterais das vias e encascalhamento nos trechos que necessitam de recuperação.

Além do patrolamento, a Prefeitura realiza simultaneamente as ações do programa Caminho Rural, que garante gratuitamente a abertura e melhoria dos acessos às residências, currais, tanques de leite e áreas produtivas das propriedades rurais.

O prefeito Jeverson Lima acompanhou o início das obras e destacou a importância da manutenção das estradas para o desenvolvimento do município. “Sabemos da importância do tráfego nas linhas rurais para toda a população. Por isso, manter as estradas em boas condições é um compromisso da nossa gestão com os produtores rurais. Em mais um ano, iremos beneficiar mais de 1.600 quilômetros de estradas em Jaru e nos distritos de Tarilândia, Santa Cruz, Bom Jesus e Jaru-Uaru, utilizando maquinários e recursos próprios da Prefeitura de Jaru”, afirmou.

Participaram também da solenidade o vice-prefeito Grécio Benedito, a presidente da Câmara Municipal Tatiane da Saúde, a vereadora Sthella Almeida, os vereadores Schimiti Patroleiro, Mestre Café, Orlando dos Anjos, Celiandro Marrom, Josemar da 34 e Chiquinho da Emater, além do presidente da Asprol, Wberdan Estevão, do presidente da Asprober – Linha 632, Baiano, e do tesoureiro da Asprovu, Gilmar Moisés.