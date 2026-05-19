Abib falta com a verdade ao falar de Confúcio Moura; Rogério e Hildon definem marqueteiros; e Rocha deve trazer o de Fúria

Por Herbert Lins

Publicada em 19/05/2026 às 09h44

Professor Me. Herbert Lins – MTE 1143 / Samuel Ribeiro – Marketólogo

O perigo de desconsiderar o marketing eleitoral na campanha política

CARO LEITOR, em tempos de competitividade eleitoral, o sucesso de um candidato não depende apenas de sua popularidade ou propostas, mas também da habilidade de comunicar essas ideias de forma clara, estratégica e gerar conexão com o eleitor. No entanto, muitos pré-candidatos insistem em seguir exclusivamente sua intuição, desconsiderando o trabalho técnico e cuidadoso dos marketólogos/marqueteiros eleitorais contratados para prestar o serviço. Essa postura é não só arriscada como potencialmente danosa ao candidato a qualquer cargo eletivo. O marketing eleitoral é uma ciência social que, embasada em dados, estudos comportamentais e conhecimento profundo do eleitorado, orienta todo o planejamento da campanha. Ignorar essas orientações de profissionais experientes durante entrevistas, reuniões e comícios pode resultar em declarações desastrosas, perda de foco na mensagem central e uma comunicação desalinhada com o público-alvo. Portanto, a lição é clara: o sucesso não é fruto do acaso ou do simples feeling pessoal.

Preparo

A intuição, por mais valiosa que pareça para o candidato, não substitui o preparo. Um marqueteiro eleitoral é capaz de mapear narrativas que melhor repercutem, identificar os temas que mais mobilizam o eleitor e preparar respostas que evitam interpretações equivocadas.

Interferências

Quando os pré-candidatos e candidatos escolhem desviar desse preparo, expõem a campanha ao risco de interferências emocionais, comunicações fragmentadas e até mesmo erros que possam virar notícias negativas.

Risco

O convívio entre o pré-candidato ou candidato exige disciplina, escuta ativa e respeito mútuo entre a sua equipe de marketing eleitoral. Abrir mão dessa parceria técnica em nome da intuição pessoal é um risco que pode custar caro em uma disputa eleitoral cada vez mais acirrada e complexa.

Conscientizar

O pré-candidato ou candidato precisa se conscientizar sobre o verdadeiro valor do marketing eleitoral e a importância de uma comunicação política estratégica, preparada e alinhada, como diferencial para se destacar com eficiência e ética nos espaços de poder e de tomada de decisões.

Definiram

Os pré-candidatos a governador Marcos Rogério (PL) e Hildon Chaves (União) já definiram os seus marqueteiros. Rogério largou na frente, contratando Jorge Gerez, e Chaves bateu o martelo ontem (18) com o marqueteiro paraibano Tonico Bandeira. Os demais pré-candidatos seguem sem definir sua equipe de marketing eleitoral.

Contratação

A contratação do marqueteiro Jorge Nóbrega, também conhecido como Jorge Gerez, pelo pré-candidato a governador Marcos Rogério (PL) gera expectativas e críticas. Quanto às expectativas, a experiência de Gerez em campanhas pode trazer estrutura e inovação à comunicação em disputas eleitorais competitivas.

Tradicional

Quanto às críticas, questiona-se sua abordagem, que pode ser considerada tradicional e focada em técnicas já desgastadas, daí a pergunta: conseguirá conectar o pré-candidato a governador Marcos Rogério (PL) verdadeiramente com o eleitorado rondoniense cada vez mais crítico e exigente?

Equilibrar

O maior desafio do pré-candidato a governador Marcos Rogério (PL) será equilibrar a mensagem tradicional do seu marqueteiro Jorge Gerez com sua mensagem autêntica e moderna, no sentido de evitar que a campanha apareça apenas um conjunto de fórmulas prontas, o que pode afastar eleitores em busca de renovação e transparência.

Chegada

A chegada do paraibano Antonio Carlos Bandeira Botelho, mais conhecido como Tonico Bandeira, à pré-campanha e campanha do pré-candidato a governador Hildon Chaves (União) é uma grande surpresa para o meio político rondoniense.

Filho

Tonico Bandeira é filho do veterano jornalista paraibano Sérgio Botêlho, esse último atuou como assessor de imprensa de grandes políticos paraibanos a exemplo dos ex-governadores paraibanos Wilson Braga (PDT) e José Maranhão (MDB).

Expert

O tio de Tonico Bandeira é o jornalista paraibano Nonato Bandeira. Nonato atuou como secretário de comunicação dos governadores paraibanos José Maranhão (MDB), Ricardo Coutinho (PT) e João Azevedo (PSB). Ele é um expert em estratégia política.

Incine

Tonico Bandeira nasceu com a veia para a comunicação. Chegou a Brasília acompanhado do pai, Sérgio Botelho. O produto dessa imigração ganhou corpo e tem nome, Incine Comunicação, uma das agências de publicidade mais requisitadas da capital do Brasil.

Atuou

Assim como eu, Tonico Bandeira é natural de João Pessoa, capital da Paraíba. Ele atuou em campanhas eleitorais no Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e coleciona vitórias no seu portfólio em marketing político e eleitoral.

Sala

No Colégio Arquidiocesano Pio XII, eu dividi sala com o irmão de Tônico Bandeira, Sérgio Botelho Júnior, jornalista com atuação no Senado Federal e Câmara dos Deputados. Sérgio é editor-chefe da coluna Imagine-Acredite de circulação nos Três poderes na capital federal.

Revelaram

Fontes palacianas revelaram à coluna que o governador Coronel Marcos Rocha (PSD) deverá trazer o marqueteiro Marcelo Vitorino para a campanha do pré-candidato a governador Adailton Fúria e do pré-candidato a senador Luis Fernando, ambos do PSD.

Carrega

Marcelo Vitorino possui conhecimento sólido do cenário político local e estadual, o que facilita a compreensão do eleitorado e dos anseios específicos. Vitorino carrega no seu portfólio habilidade em comunicação direta e conta com um histórico de desenvolver campanhas com comunicação clara, aspecto importante para construir confiança e engajamento.

Verdade

No podcast RD Entrevista com Vinicius Canova no jornal eletrônico Rondônia Dinâmica, o pré-candidato a governador Pedro Abib (MDB) faltou com a verdade ao afirmar que sua pré-candidatura nasceu sem o conhecimento e aval do senador Confúcio Moura (MDB) mediante tratativas diretas com o presidente nacional da legenda, Baleia Rossi.

Revelei

O pré-candidato a governador Pedro Abib (MDB) no RD Entrevista com Vinicius Canova, repito, falta com a verdade quando diz que “essa candidatura não é do Confúcio Moura”. Como não, se no mês de outubro do ano passado eu revelei a articulação de bastidores de pessoas ligadas a Confúcio para filiar Pedro ao MDB e fazê-lo candidato a governador pela legenda?

Ameaça

Dessa minha coluna não esotérica, como bem disse o jornalista Vinicius Canova, revelando as pretensões do professor Pedro Abib de disputar o governo de Rondônia pelo MDB, resultou numa ameaça velada da Faculdade Católica de Rondônia (FCR) de me processar. O pai e a mãe de Pedro fundaram e gerenciam a FCR.

Auditoria

Corre a boca miúda que a atual gestão da Faculdade Católica de Rondônia (FCR) não sobreviveria a uma auditoria contábil séria da Arquidiocese na contabilidade da instituição. Por sua vez, o Hospital Universitário da FCR no antigo Hotel Vila Rica, anunciado com todas as pompas, continua no campo das ideias.

Aceita

Para finalizar a polêmica, a coluna aceita o pedido de desculpas e a mea-culpa do pré-candidato a governador Pedro Abib, do MDB, em relação à ameaça velada no passado de intimidar com processo este colunista por revelar articulações de bastidores do poder. A coluna também agradece o gesto de solidariedade do jornalista Vinicius Canova, do jornal eletrônico Informa Rondônia, apresentador do RD Entrevista, produzido pelo Rondônia Dinâmica.

Simbolizou

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) promoveu uma sessão solene na manhã de ontem (18) na ALERO, para homenagear Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira de Porto Velho. A sessão solene de homenagem foi marcada pela fé, simbolizou respeito, devoção e valorização das tradições cristãs de quem professa o catolicismo em Rondônia.

Destacando

A pré-campanha a deputado estadual do médico Luiz Eduardo Maiorquin (Republicanos) vem se destacando pela proximidade com a população e pelo discurso voltado à humanização da saúde pública. Maiorquim, com postura equilibrada e diálogo aberto, conta com sua trajetória profissional de credibilidade para conquistar uma cadeira na ALERO.

Condução

O vereador Gedeão Negreiros (PSDB) tem demonstrado equilíbrio, firmeza e responsabilidade na condução da Câmara Municipal de Porto Velho (CMPV) em momentos de crise. Sua postura conciliadora e capacidade de diálogo fortalecem a estabilidade institucional e garantem serenidade nos debates mais delicados.

Convívio

Em tempos de tensão política, como a crise entre o vereador Marcos Combate (Avante) e setores da imprensa, liderança madura e compromisso com a verdade dos fatos fazem a diferença na preservação da imagem dos pares e da Casa de Leis, bem como no convívio harmônico com o quarto poder, a imprensa.

Rumo

A pré-campanha de deputado federal do vereador Pastor Evanildo (PSD) de Porto Velho demonstra organização, carisma e forte conexão com a comunidade local. Sua atuação próxima aos eleitores transmite confiança e compromisso. Esses atributos são fundamentais para construir uma base sólida rumo a Câmara dos Deputados.

Sério

Falando sério, o marketing eleitoral atual incorpora ferramentas digitais, análise de dados, construção de narrativa, definição de estratégias on-line/off-line de campanhas eleitorais e técnicas de segmentação de público-alvo que demandam uma coordenação rigorosa e consistente, difícil de ser gerida apenas pela intuição. A desconexão entre candidatos e equipe de comunicação e estratégia da campanha pode criar um ambiente de conflito e desorganização, levando todos à derrota eleitoral.