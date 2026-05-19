Prefeitura de Cacoal leva atendimento do CadÚnico Itinerante à Aldeia Gamir nos dias 27 e 28 de maio

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/05/2026 às 10h10

Moradores da Aldeia Gamir, localizada na Linha 14, em Cacoal, receberão atendimento do CadÚnico Itinerante nos dias 27 e 28 de maio. A ação será promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAST), com funcionamento previsto das 8h30 às 16h, levando serviços sociais diretamente à comunidade.

Durante os dois dias de atendimento, serão disponibilizados serviços de atualização do Cadastro Único (CadÚnico), além de informações relacionadas a programas sociais e orientações gerais voltadas às famílias atendidas. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços públicos de assistência social por meio do deslocamento das equipes até a localidade.

Para realização do atendimento, a população deverá apresentar os documentos pessoais de todos os integrantes do grupo familiar, bem como comprovante de residência. A recomendação foi feita para garantir a efetivação dos procedimentos cadastrais e demais orientações oferecidas pela equipe.

Segundo a Prefeitura de Cacoal, a realização do CadÚnico Itinerante integra ações voltadas ao fortalecimento do acesso aos serviços públicos e à ampliação da cidadania entre as famílias do município.