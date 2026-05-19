Prefeitura de Ariquemes reforça obrigação de limpeza de terrenos e alerta para multa de até R$ 2,6 mil

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/05/2026 às 10h20

A manutenção de terrenos baldios em condições adequadas voltou a ser reforçada pela Prefeitura de Ariquemes, que alertou a população sobre a possibilidade de aplicação de multa em casos de descumprimento da legislação municipal. De acordo com o município, a penalidade pode chegar a R$ 2.661,00, conforme estabelece a Lei nº 1.526/2009.

Segundo a administração municipal, a conservação desses espaços é considerada uma medida importante para reduzir problemas relacionados à saúde pública e à segurança urbana. A presença de terrenos sem limpeza adequada, conforme destacado pela prefeitura, favorece a proliferação de animais peçonhentos e amplia riscos associados a queimadas.

Além dos aspectos ligados à prevenção, a gestão municipal também ressaltou que a manutenção dos lotes contribui para a organização da cidade e para melhores condições urbanas. Em comunicado, a prefeitura reforçou o apelo à participação da população, destacando que a preservação dos espaços urbanos depende da colaboração coletiva.

A administração municipal enfatizou ainda que manter terrenos limpos é uma responsabilidade compartilhada entre os moradores, reiterando a necessidade de cumprimento da legislação vigente no município.