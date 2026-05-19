Monte Negro avança em segurança e infraestrutura com iluminação de LED viabilizada por Pedro Fernandes

Por Assessoria

Publicada em 19/05/2026 às 09h45

O município de Monte Negro passou por uma importante modernização da infraestrutura urbana com a implantação da iluminação pública em LED, viabilizada por meio de recurso de R$ 1 milhão, proveniente de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Pedro Fernandes (PRD).





A ação contemplou a infraestrutura para a instalação de lâmpadas de LED em diversos pontos da cidade, proporcionando maior eficiência na iluminação, economia de energia e maior segurança para moradores e comerciantes.



Pioneiro do município e comerciante na Avenida Jorge Teixeira, Ederval Cunha destacou a transformação proporcionada pela nova iluminação. “É um benefício muito grande para nossa cidade, clareou e embelezou. Antes era muito escuro, mas hoje melhorou bastante”, afirmou.



O morador e comerciante Marivaldo Santos também ressaltou os impactos positivos da melhoria para a população. “A iluminação de LED muda totalmente a visibilidade da cidade. Ficou muito mais bonita e mais segura. Ajudou muito o nosso município, é um benefício para todos nós”, disse.



O deputado Pedro Fernandes enfatizou que investir em iluminação pública também significa investir em qualidade de vida e desenvolvimento urbano. “Nosso objetivo é levar melhorias que impactem diretamente a vida das pessoas. A iluminação pública representa mais segurança, valorização dos espaços urbanos e mais bem-estar para a população”, destacou.



A modernização da iluminação pública reforça o compromisso com investimentos em infraestrutura urbana e melhorias que contribuem para o desenvolvimento dos municípios de Rondônia.