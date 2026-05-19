Por jaruonline.com

Publicada em 19/05/2026 às 08h50

Governador Jorge Teixeira - Uma ação policial realizada nesta segunda-feira resultou na prisão de um homem foragido da Justiça após uma intensa perseguição em uma área rural da região.

Durante as buscas, os policiais localizaram o veículo utilizado pelo suspeito em uma estrada vicinal. O automóvel foi apreendido e removido ao pátio do DETRAN.

Posteriormente, novas informações apontaram que o foragido estaria em um estabelecimento de funilaria localizado na Linha 623, Km 35, negociando um veículo. A equipe policial se deslocou até o local para cumprir o mandado de prisão, porém o suspeito voltou a fugir para uma área de mata.

Segundo informações, durante a fuga o homem efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes. Diante da situação, os policiais reagiram e realizaram disparos de contenção enquanto acompanhavam o suspeito em uma região de brejo de difícil acesso.

O homem resistiu à prisão e ignorou diversas ordens para se render. Em determinado momento, após supostamente sacar novamente a arma e apontá-la em direção aos policiais, um disparo efetuado por um dos militares atingiu o suspeito na região das nádegas.

Após ser ferido, o homem abandonou a arma em meio ao brejo e acabou sendo contido pela equipe policial. Com apoio de moradores da região, ele foi retirado do local e encaminhado ao hospital, onde permaneceu sob escolta policial recebendo atendimento médico.

A arma utilizada pelo suspeito não foi localizada devido à vegetação densa e ao terreno alagadiço. Equipes policiais realizaram novas buscas na área, mas o armamento não foi encontrado.

A ocorrência contou com apoio de equipes do PATAMO e da Guarnição de Colina Verde. O caso foi registrado na UNISP e deverá ser investigado pelas autoridades competentes.