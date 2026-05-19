SINTERO aprova alterações no Estatuto e no Regimento Eleitoral do sindicato

Por assessoria

Publicada em 19/05/2026 às 09h30

Imagens: Jacson Pessoa

Na manhã desta segunda-feira (18), o Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) realizou assembleia geral para a adequação do regimento eleitoral à alteração realizada no estatuto no ano de 2024. A reunião contou com a participação de representantes das regionais e trabalhadoras e trabalhadores da educação do estado.

A presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, introduziu as pautas a serem votadas na ocasião:

* Alteração Estatutária nos artigos 17, § Único, e artigo 54;

* Alteração do Regimento Eleitoral em seu artigo 1º.

Após fazer os devidos esclarecimentos, foi aberta votação para alteração do Parágrafo Único do artigo 17 do Estatuto da associação, aprovada pelos presentes.

Em seguida, foi inserida no pleito a alteração do artigo 54, também do Estatuto do sindicato, que foi ratificada.

Finalmente, foi posta em sufrágio a mudança do artigo 1º do Regimento Eleitoral do sindicato, validada pelos votantes.

Finalizadas as votações, a assembleia foi encerrada, reforçando o compromisso para eleições democráticas e transparentes para a categoria.