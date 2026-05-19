Aguardado há mais de cem anos, Hospital Municipal de Porto Velho está perto de abrir as portas

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 19/05/2026 às 09h30

Mais do que um sonho da maioria da população que não possui acesso à rede privada de saúde, o Hospital Municipal adquirido pela Prefeitura de Porto Velho vem sendo visto como um verdadeiro “remédio” para a saúde pública da capital rondoniense.



Com uma estrutura pronta e moderna, a unidade contará com a gestão clínica de profissionais ligados ao corpo docente da Universidade Federal de Rondônia (Unir). O Hospital Municipal será referência em cirurgias e atendimentos de maior complexidade, contribuindo para reduzir drasticamente a fila da regulação.



A gestão administrativa ficará sob responsabilidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), em um modelo inédito de parceria no Estado, que promete oferecer um serviço médico de qualidade comparável aos grandes centros urbanos do país.

A aquisição da unidade encerra uma espera histórica de mais de cem anos por uma rede hospitalar própria do município.



COMO IRÁ FUNCIONAR

Inicialmente, o cidadão deverá buscar atendimento na atenção primária, através das unidades básicas e postos de saúde. Após esse primeiro atendimento, o paciente poderá ser regulado e encaminhado para exames, procedimentos e cirurgias no Hospital Municipal.



Com isso, Porto Velho deixará de depender exclusivamente da rede estadual para a realização de cirurgias e atendimentos especializados pelo SUS.



“Com a ampliação da capacidade de atendimento, o município poderá oferecer um fluxo mais ágil e organizado para os pacientes do SUS. A proposta é garantir um cuidado mais preventivo, humanizado e eficiente para a população”, destacou a secretária municipal de saúde, Sandra Maria Pettilo.



Segundo o prefeito Léo Moraes, a proposta é oferecer um serviço mais ágil, humanizado e digno, ampliando o acesso à saúde por meio de uma rede própria em parceria com o governo federal.



“É uma entrega histórica para a população de Porto Velho, que além de oferecer um serviço de qualidade, também irá fomentar o conhecimento científico e contribuir na formação de novos profissionais da medicina. Isso é fruto de um trabalho dedicado e pensado no bem-estar da população”, declarou.



Os procedimentos finais para a entrega da unidade à população da capital rondoniense já estão em andamento.

Fotos: Anna Claudia Vacaro