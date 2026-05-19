Prazo para desconto de 15% no IPTU de Cacoal termina em 30 de maio; guia pode ser emitida online

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/05/2026 às 14h35

Os contribuintes de Cacoal têm até o dia 30 de maio para garantir 15% de desconto no pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O benefício é oferecido pela Prefeitura, que orienta os moradores a não deixarem a emissão da guia para os últimos dias do prazo.

A guia para quitação do tributo pode ser emitida de forma online, por meio do site oficial da administração municipal, em procedimento disponibilizado para facilitar o acesso dos contribuintes ao pagamento do imposto.

Também foi informado que o atendimento presencial segue disponível para quem optar pelo serviço físico. Nesse caso, os atendimentos são realizados pela Divisão de Receitas, situada no cruzamento da Avenida Guaporé com a Rua dos Pioneiros.

De acordo com a Prefeitura de Cacoal, a regularização do imposto contribui para a manutenção dos tributos em dia e integra o conjunto de medidas voltadas ao funcionamento e desenvolvimento do município.