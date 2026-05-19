Flávio Bolsonaro confirma encontro com Daniel Vorcaro após prisão e diz que tratou de financiamento para filme sobre Jair Bolsonaro

Por Band

Publicada em 19/05/2026 às 14h10

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro confirmou nesta terça-feira (19) que encontrou Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, após a primeira prisão do banqueiro. Inicialmente, ele havia dito que tinha conversado com Vorcaro apenas por telefone.

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Segundo o parlamentar, o encontro dele com Vorcaro tinha como objetivo encerrar as negociações para que o banqueiro patrocinasse o filme sobre a biografia do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nesta época, Vorcaro cumpria prisão em regime domiciliar.

Flávio confirmou que o encontro ocorreu na casa de Vorcaro, na cidade de São Paulo, enquanto ele usava tornozeleira eletrônica.

Eu estive com ele após esse evento [prisão] quando ele [Vorcaro] passou a usar o monitoramento eletrônico, porque não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui sim ao encontro dele para colocar um ponto final nessa história e dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco.

Mais cedo, Flávio se reuniu com a bancada do Partido Liberal (PL), em Brasília, depois do vazamento dos áudios em que pede dinheiro a Vorcaro. Flávio afirmou que “qualquer contato foi única e exclusivamente para falar do filme".

Qualquer contato meu foi única e exclusivamente para falar do filme. Eu estive com ele mais uma vez após esse áudio, depois dele estar com o monitoramento [tornozeleira eletrônica], eu fui ao encontro dele dizer que se a reunião era grave como essa, eu deveria ter ido atrás de outro investidor [para o filme].

O senador também afirmou que o valor arrecadado com o filme será destinado “para as autoridades decidirem o que será feito”.

“Vamos disponibilizar o trailer do filme até domingo. Foi pedido para a produtora que eles disponibilizassem os gastos em até 30 dias de maneira transparente, assim que o filme der rendimento o valor será destinado para as autoridades decidirem, de acordo com a lei, o que será feito com o dinheiro”, disse.