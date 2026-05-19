Lula diz a empresários que fim da escala 6x1 não será imposto “na marra”

Por CNN BRASIL

Publicada em 19/05/2026 às 14h33

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse a empresários que eles não precisavam "se assustar" sobre o fim da escala 6x1, pois ninguém iria impor a redução da jornada "na marra". A declaração aconteceu nesta terça-feira (19) durante a abertura do Enic (Encontro Internacional da Indústria da Construção), evento promovido pela CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção).

"Não fique assustado. A escala 6x1 é uma coisa necessária, porque hoje o povo quer ter mais tempo", começou o presidente, que usou de exemplo uma possível substituição de pessoas por robôs para pedir mais consideração aos trabalhadores.

"Enquanto tiver trabalhador, a gente tem que respeitá-los, e nós sabemos que a jornada de trabalho será aplicada levando em conta a especificidade de cada categoria. Ninguém vai impor na marra."

Além de Lula, participaram da cerimônia a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Elias Rosa, o ministro das Cidades, Vladmir Lima, e o ministro do Planejamento, Bruno Moretti.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, também acompanha o presidente nas agendas em São Paulo, mesmo estando de férias desde a última quarta-feira (13). Ainda estiveram presentes as ex-ministras Simone Tebet e Marina Silva.

À tarde, Lula participa do lançamento do programa Move Aplicativos, na Casa de Portugal, também na capital paulista. A nova linha de crédito voltada a motoristas de aplicativo e taxistas prevê condições especiais para financiamento de veículos, manutenção e capital de giro.