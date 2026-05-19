Processo Seletivo: Prefeitura de Jaru convoca aprovados para o cargo de vigilante

A Prefeitura de Jaru publicou na edição suplementar do Diário Oficial da última segunda-feira (18) um edital de convocação referente ao processo seletivo simplificado Nº 004.
Foram convocados três aprovados para exercerem a função de vigilante. Os candidatos têm até três dias úteis, a contar da data de publicação do edital, para tomarem posse do cargo.
A documentação deverá ser apresentada exclusivamente por meio de peticionamento eletrônico.
CLIQUE AQUI E TENHA ACESSO AO EDITAL COMPLETO
https://transparencia.jaru.ro.
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