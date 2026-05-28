PF atua contra lavagem de dinheiro em Rondônia e em Mato Grosso

Por PF/RO

Publicada em 28/05/2026 às 11h25

Operação Alvo Cerrado cumpre quatro mandados de busca e apreensão em Guajará-Mirim/RO e em Pontal do Araguaia/MT

Guajará-Mirim/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (28/5), a Operação Alvo Cerrado, com o objetivo de aprofundar investigação relacionada à possível prática de lavagem de capitais, com indícios de utilização de pessoas físicas e jurídicas para ocultação e para dissimulação da origem de valores supostamente ilícitos.

Durante a operação, são cumpridos quatro mandados judiciais de busca e apreensão, sendo dois na cidade de Guajará-Mirim e dois em Pontal do Araguaia/MT, expedidos pelo Juízo da 1ª Vara de Garantias do Tribunal de Justiça de Porto Velho.

As investigações foram iniciadas a partir de informações que apontaram movimentações bancárias incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos suspeitos. No curso da apuração, foram identificados indícios de movimentação financeira aproximada de R$ 229 milhões, em período analisado entre os anos de 2018 e 2023.

Os investigados poderão responder pelo crime de lavagem de capitais, sem prejuízo da apuração de outros delitos eventualmente identificados no decorrer das investigações.