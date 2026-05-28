Mulher condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico é presa

Por PM/RO

Publicada em 28/05/2026 às 09h45

Na tarde desta quarta-feira, 27, uma guarnição de Rádio Patrulha da Polícia Militar de Rondônia cumpriu um mandado de prisão definitiva em desfavor de uma mulher condenada pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação.

A ação ocorreu após informações repassadas pela Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DRACO 2), de Cacoal, indicando que a foragida da Justiça estaria escondida em Ji-Paraná utilizando identidade fictícia em uma plataforma digital.

Conforme levantamentos realizados pelos órgãos de inteligência e investigações anteriores, a mulher possuía condenação definitiva decorrente de sua participação em uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas no interior de Rondônia. As apurações apontaram que ela exercia função relevante na logística de distribuição de entorpecentes, contribuindo para o fortalecimento financeiro e expansão de uma organização criminosa atuante na região.

De acordo com mandado expedido pela Vara Única da Comarca de Alvorada D’Oeste, a condenada recebeu pena de 10 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, além do crime de receptação.

Diante das informações recebidas, as equipes iniciaram diligências para localizar a foragida. Por volta das 14h30, os policiais obtiveram êxito em encontrá-la em um estabelecimento comercial da cidade.

Após a confirmação de sua identidade e consulta aos sistemas de segurança pública, foi constatada a existência de mandado de prisão em aberto, com validade até o ano de 2041. Em cumprimento à ordem judicial, a mulher recebeu voz de prisão, sendo informada sobre seus direitos constitucionais.

Posteriormente, ela foi conduzida e apresentada ao Presídio Feminino Agenor Martins de Carvalho, onde permaneceu recolhida à disposição da Justiça.

A ação demonstra a integração entre os órgãos de segurança pública e reforça o compromisso da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas, no enfrentamento às organizações criminosas e no cumprimento de decisões judiciais, contribuindo para a manutenção da ordem pública e da segurança da população.