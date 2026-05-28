Ascensão e queda de Expedito Júnior; bolsonaristas referendam Scheid; e Fúria provoca Hildon Chaves

Por Herbert Lins

Publicada em 28/05/2026 às 09h50

Prof. Me. Herbert Lins – MTE 1143

Recordar é preciso: Ascensão e queda de Expedito Júnior no jogo do poder

CARO LEITOR, como hoje é dia de #tbt, recordar é preciso os resultados da eleição de 2006 para o Senado em Rondônia. Tal pleito eleitoral talvez tenha sido uma das disputas mais emblemáticas da jovem democracia rondoniense. Não apenas pelo resultado das urnas, mas pelo que ela revelou sobre a cultura política do estado: o peso do poder econômico e a transformação do mandato parlamentar em extensão de grupos empresariais e familiares. Naquele pleito, o candidato Expedito Júnior saiu das urnas como o mais votado, conquistando mais de 267 mil votos, enquanto Acir Gurgacz ficou em segundo lugar com cerca de 210 mil votos. O resultado parecia consolidar a força de Expedito no interior e sua habilidade política, especialmente junto a vereadores e prefeitos. Porém, a comemoração durou pouco. O mandato de Expedito Júnior seria posteriormente cassado por compra de votos mediante abuso de poder econômico, numa das mais estrepitosas decisões da Justiça Eleitoral de Rondônia. Em seguida, Acir é declarado eleito, diplomado e empossado no cargo de senador da República. A eleição de 2006 não foi apenas uma disputa entre candidatos, foi um choque entre máquinas políticas, grupos econômicos e interesses regionais profundamente enraizados no jogo do poder político rondoniense.

Irônicos

O enredo da cassação do mandato de senador de Expedito Júnior ganhou contornos irônicos quando o segundo colocado, Acir Gurgacz, assumiu a cadeira no Senado. Acir enfrentava acusações de abuso de poder econômico por conta do uso de veículos de comunicação ligados ao seu grupo empresarial familiar durante a campanha.

Ressoam

Duas décadas depois, os ecos das eleições de 2006 ainda ressoam na política estadual. O Expedito Júnior chegou a disputar duas eleições para o governo e uma para o Senado, mas perdeu. Acir disputou uma eleição para governo e outra para o Senado, também perdeu.

Caminho

Atualmente, Expedito Júnior escolheu seguir o caminho de articulador político de bastidor. Já Acir Gurgacz teima com a Justiça Eleitoral em relação à sua elegibilidade ao tentar continuar na política, colocando o seu nome para uma vaga ao Senado.

Lição

No fim das contas, a disputa pelo Senado nas eleições de 2006 ensinou uma lição amarga: em Rondônia, muitas vezes o eleitor escolhe nas urnas, mas o verdadeiro vencedor acaba sendo decidido nos tribunais, nos bastidores e nas engrenagens invisíveis do poder.

6x1

A Câmara dos Deputados aprovou ontem (27), em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas por semana em até 14 meses e permite o fim da escala 6x1 (seis dias de trabalho para um de folga).

Espetáculo

A votação da chamada PEC 6x1 expôs um espetáculo já conhecido da política brasileira: deputados federais de Rondônia que posam de conservadores e antepropostas da esquerda, ficaram de joelhos para o presidente Lula (PT-SP) na votação da PEC 6x1.

Favorável

Os deputados federais Fernando Máximo (PL), Coronel Chrisóstomo (PL), Lúcio Mosquini (PL), Cristiane Lopes (Podemos), Rafael Fera (Podemos), Silvia Cristina (PP), Maurício Carvalho (União) e Thiago Flores (União), votaram favoravelmente à PEC 6x1.

Confirmaram

A convite do pré-candidato a senador Bruno Bolsonaro Scheid (PL), os deputados federais Hélio Lopes (PL), Marcos Pollon (PL) e Zé Trovão (PL) confirmaram presença na Rondônia Rural Show. Todos destacaram que Bruno é o escolhido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para conquistar uma cadeira no Senado.

Desembarcou

O senador Marcos Rogério (PL) desembarcou ontem (27) na Rondônia Rural Show acompanhado da esposa e protagonizou uma intensa agenda política e institucional. O parlamentar visitou estandes, percorreu as alamedas cumprimentando produtores rurais, empresários e visitantes, além de conceder entrevistas e posar para inúmeras selfies.

Fortalecimento

A presença de Marcos Rogério (PL) como pré-candidato a governador na Rondônia Rural Show reforçou sua estratégia de fortalecimento de sua imagem em um momento de intensa ovimentação pré-eleitoral. Além disso, colocou à prova a sua popularidade em Ji-Paraná, o seu berço político.

Provocou

O influencer Rato Andrade entrevistou o pré-candidato a governador e senador Marcos Rogério (PL). Rato provocou Rogério com perguntas pontuais em relação aos adversários Hildon Chaves (União) e Adailton Fúria (PSD). Vale a pena conferir.

Polarizar

O pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD), ainda na Rondônia Rural Show e buscando polarizar com o líder das pesquisas de intenção de voto para o governo, senador Marcos Rogério (PL), afirmou que Rogério deveria primeiro fazer como ele fez, se eleger prefeito para depois colocar o nome na disputa para governador.

Provocou

O ex-prefeito de Cacoal e pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD), em tom provocativo nas entrevistas que concedeu na Rondônia Rural Show, também provocou o pré-candidato a governador e ex-prefeito de Porto Velho Hildon Chaves (União). Fúria disse que fez muito mais como prefeito com orçamento menor do que Hildon com orçamento maior.

Espaço

O estande da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) na Rondônia Rural Show em Ji-Paraná, virou espaço para diversos eventos importantes, entre eles, em parceria com a OAB presidida pelo advogado Márcio Nogueira, foram entregues as carteiras da entidade para os novos advogados.

Promoveu

A ALERO itinerante na Rondônia Rural Show, em Ji-Paraná, promoveu debate sobre novas alternativas logísticas para o escoamento da produção agropecuária do estado, reunindo deputados estaduais, representante da bancada federal, empresários do agronegócio, produtores rurais e autoridades da Bolívia e do Peru.

Audiência

O estande da ALERO na Rondônia Rural Show recebeu, na manhã de ontem (27), uma audiência pública proposta pelo deputado federal Lúcio Mosquini (PL) para discutir os impactos dos embargos ambientais sobre produtores rurais, apresentação da VRA Agro sobre crédito rural e os impactos das restrições ambientais no acesso a financiamentos.

Presente

As deputadas estaduais Ieda Chaves (União Brasil) e Cláudia de Jesus (PT) propuseram uma sessão solene de homenagem às mulheres que transformam Rondônia durante a Rondônia Rural Show. O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) se fez presente ao evento que homenageou várias mulheres, a exemplo da deputada federal Silvia Cristina (PP).

Brasília

Em Brasília, o deputado estadual Alan Queiroz (PL), acompanhado do cacique Celso Suruí, foi recebido pela Diretoria de Políticas de Educação Escolar Indígena - DPEEI, vinculada à SECADI (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão) do Ministério da Educação (MEC).

Inclusão

Na pauta com a DPEEI, o deputado estadual Alan Queiroz (PL) e o cacique Celso Suruí, apresentaram pedido para tratar da implantação de uma escola com pré-escolar bilíngue para atender as crianças de 4 e 5 anos da Aldeia Paiter Suruí em Cacoal. Outra reivindicação é a inclusão de crianças indígenas autistas do povo Suruí no processo de ensino-aprendizagem.

Presença

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) e o cacique Celso Suruí marcaram presença no evento de aniversário da Revista Imagine Acredite na noite de ontem (27) em Brasília, que homenageou este colunista na categoria jornalista político. Essa homenagem eu dedico a todos os leitores da Coluna Falando Sério e ao Jornal Eletrônico Rondônia Dinâmica.

Curiosidade

A expectativa nos bastidores políticos é grande em torno da presença do prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos), na Rondônia Rural Show. A principal curiosidade gira em torno de quais movimentos políticos o prefeito fará durante o evento. Em tempos de pré-campanha, cada foto, gesto ou ausência acaba ganhando peso político e alimentando interpretações sobre futuras alianças eleitorais.

Convive

O vereador Marcos Combate (Avante) convive constantemente com acusações de inadimplência e críticas sobre dificuldades para manter suas contas em dia. O curioso é que, nos bastidores da política, muitos enxergam essa situação como reflexo de alguém que optou por não se render às facilidades e vantagens do sistema tradicional.

Escolheu

Em um ambiente onde muitos sobrevivem pela conveniência e pela dependência do poder, o vereador Marcos Combate (Avante) escolheu trilhar um caminho mais independente, ainda que isso tenha lhe custado estabilidade financeira e munição para os ataques dos opositores.

Silencioso

Waldemar Albuquerque, em todo cargo público que assumiu, demonstrou postura equilibrada, competência e eficiência. Além disso, apresentou e apresenta resultados sólidos de um trabalho silencioso e responsável.

Contribui

A atuação de Waldemar Albuquerque na SUFRAMA tem sido marcada pela competência técnica, discrição e profundo conhecimento da realidade amazônica. Longe dos holofotes, ele contribui de forma estratégica para o fortalecimento do setor produtivo e para o desenvolvimento regional da Amazônia.

Sério

Falando sério, a eleição de 2026 para o Senado em Rondônia simbolizou a consolidação de um modelo político baseado em sobrenomes fortes, influência empresarial e campanhas de alto custo. O Senado é visto como prêmio máximo de grupos que buscavam ampliar influência econômica, prestígio e poder político em Brasília.