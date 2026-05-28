Alan Queiroz reforça pedido para construção de ponte sobre o Rio Muqui em Alvorada

Por Ian Machado

Publicada em 28/05/2026 às 10h04

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) reforçou a solicitação de recursos para a construção da ponte sobre o Rio Muqui, localizada na Linha 15, em Alvorada do Oeste. A obra possui proposta cadastrada junto ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), com investimento previsto de mais de R$ 2,7 milhões.

A demanda é considerada urgente pelos moradores da região devido às condições precárias da atual estrutura, que apresenta problemas estruturais e compromete a segurança de quem utiliza diariamente a via. A ponte é utilizada para o transporte escolar, deslocamento de famílias e escoamento da produção agrícola local.

Por meio de ofício encaminhado ao senador Jaime Bagattoli (PL), Alan Queiroz destacou a importância da obra para a população de Alvorada d’Oeste e pediu apoio para viabilizar os recursos necessários à execução da nova ponte. No documento, o parlamentar também ressaltou que a demanda foi apresentada pelo vereador Adão Moura, representante do município.

Atualmente, a proposta segue em cláusula suspensiva junto ao governo federal. Segundo informações do processo, o Ministério aguarda a complementação de documentos por parte da prefeitura, entre eles a titularidade da área, o projeto básico e a licença ambiental prévia, para dar continuidade à análise técnica.

A expectativa é de que, após a regularização documental, o projeto possa avançar para garantir mais segurança, mobilidade e desenvolvimento para os moradores e produtores rurais da região.