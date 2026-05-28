Israel diz ter matado chefe da central financeira do Hamas em Gaza
Por G1
Publicada em 28/05/2026 às 10h26
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As Forças de Defesa de Israel (IDF) mataram Ihab Khrizim, líder de uma rede central de transferência de fundos do Hamas, em um ataque a Khan Yunis, no sul de Gaza, anunciou o exército na quinta-feira (28).

Israel informou que Khrizim era responsável por gerir a transferência de milhões de dólares para o braço militar do Hamas. Suas atividades permitiam ao grupo executar ataques iminentes contra tropas da IDF e civis israelenses.

Além disso, Mohammed al-Habash, comandante de unidade no quartel-general de produção do Hamas, também foi morto durante o ataque.

Nesta quarta-feira (27), Israel comunicou a morte de Mohammed Odeh, apontado como o chefe do Quartel-General de Inteligência e recém-nomeado líder da ala militar do Hamas.

Os ataques ocorreram na Faixa de Gaza, apesar do cessar-fogo que deveria estar em vigor desde outubro.

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