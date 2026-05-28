PRIMEIROS DIAS: 13ª Rondônia Rural Show Internacional tem movimentação intensa de público e vendas

Movimentação intensa, boas vendas e negócios disparam na 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), que acontece no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná. Desde a abertura da feira do agronegócio do estado, na segunda-feira (25), até quarta-feira (27), os produtos estão sendo repostos a todo momento e as produções ampliadas, para atender ao público de visitantes expressivo a cada dia. Os expositores comemoram a movimentação nas vendas realizadas, e se preparam para resultados ainda melhores até o encerramento do evento, no sábado (30).
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os bons negócios mostram o quanto a feira de agronegócios do estado, que já é a maior da Região Norte, se projeta para ser uma das maiores do Brasil. ‘‘A 13ª Rondônia Rural Show Internacional está sendo um sucesso de negócios, e mostra a evolução que está passando o estado, com uma economia forte, com produção de alta qualidade e sustentabilidade, e uma população diferenciada, que trabalha com muito amor e dedicação’’, salientou.
O titular da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Luiz Paulo, destacou que a movimentação, quantidade de visitantes e volume em vendas durante os dois dias de evento foi considerável. “Estamos no terceiro dia e seguimos com a expectativa de boas vendas e volume em negócios consideráveis. O valor total contabilizado na feira será anunciado no sábado (30), durante a solenidade de encerramento.”
EXPOSITORES
De Alta Floresta d’Oeste, a agroindústria de farinha, James Amorim e Ana Paula, estão pela segunda vez na Rondônia Rural Show e comemoram a movimentação nas vendas durante os dois primeiros dias de evento. “A cada ano o evento supera todas as expectativas, estamos animados e otimistas, as vendas estão muito boas. Acreditamos que vamos superar a quantidade vendida ano passado, todos os dias precisamos repor os produtos, a procura está só aumentando. A Rural Show é um divisor de águas, essa é uma grande oportunidade principalmente para nós que somos da agricultura familiar e eu acredito que para todas as agroindústrias tem sido um sucesso”, frisaram.
O casal veio do Acre para Rondônia e se estabeleceram no município de Alta Floresta d’Oeste, “sou da terra da farinha em Tarauacá, apesar das pessoas conhecerem a farinha do Acre proveniente do município de Cruzeiro do Sul, mas a melhor farinha vem de Tarauacá, farinha milita, são poucas famílias que produzem, então eu trouxe pra Rondônia, comecei trazer a farinha para amigos, e depois a minha esposa sempre fazia farofa para levar em eventos e as pessoas começaram a pedir, faz para mim que eu compro, e foi então que criamos a agroindústria e começamos a vender farofas prontas”, disseram.
O casal enfatiza que o apoio do governo do estado tem sido essencial, “temos muito a agradecer ao governo de Rondônia, porque abraçou a causa da agricultura e dá todo o suporte. A cada ano a estrutura da feira fica melhor, eu sempre digo, que quem vem para Rondônia Rural show uma vez não fica mais em dúvida sobre a participação nesse evento que abrem portas”, finalizaram.
MOVIMENTAÇÃO INTENSA
De Theobroma, o produtor de café, Jonas Carvalho, destacou que desde o primeiro dia de feira as vendas têm sido boas e a movimentação de visitantes tem sido intensa. “Estamos pela quarta vez na feira, acredito que as vendas vão superar a dos anos anteriores, a meta é não voltar com produtos para casa, a cada ano o governo do estado tem feito a diferença na estrutura da RRSI.”
VISITANTES
De Nova Brasilândia, Josiane Maciel, disse que é o terceiro ano que visita a feira, “é muito bom conhecer coisas novas, trago os meus filhos para passear, eles ficam encantados com tudo o que veem. A estrutura da RRSI está cada vez melhor, vale a pena vir trazer as crianças, os adultos e apreciar tudo o que a feira proporciona.”
AMBIENTE AGRADÁVEL
O casal de Ji-Paraná, Mirian Carla e Ailton Braga, aproveitaram o terceiro dia de evento para dar um passeio na feira. “Sempre viemos a RRSI ver as novidades, a estrutura está muito boa, recomendamos, o ambiente é muito agradável,” afirmou Ailton.
