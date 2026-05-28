Educação profissional apresenta investimentos em cursos técnicos do agro durante 13ª Rondônia Rural Show Internacional

Por João Albuquerque

Publicada em 28/05/2026 às 11h20

Os cursos técnicos voltados ao agronegócio ofertados pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) na sua unidade executora em Pimenta Bueno, o Centro Técnico de Educação Rural (Centec) Abaitará, receberão mais investimentos. Os novos recursos são oriundos do programa Juros por Educação, iniciativa do governo federal que permite aos estados e ao Distrito Federal quitar parte de suas dívidas com a União, tendo como contrapartida a profissionalização de estudantes do ensino médio. Esse avanço na qualificação da mão de obra estudantil foi um dos temas do encontro de superintendentes regionais de educação do Estado, realizado na tarde da quarta-feira (27), no Espaço Idep, durante a 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI).

Os cursos ofertados pela instituição com foco no campo são:

Técnico em Agronegócio

Técnico em Zootecnia

Técnico em Agropecuária

Técnico em Agroecologia

O Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) foi instituído pela Lei Complementar n º 212 de 13 de janeiro de 2025 e regulamentado pelo Decreto n º 12433 de 14 de abril de 2025. No âmbito do Propag, o Juros por Educação tem como foco a substituição do pagamento de juros das dívidas das unidades de Federação, pela expansão da educação profissional.

POLÍTICA PÚBLICA

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, ao aderir a essa proposta, o governo do estado cumpre mais uma importante etapa da política pública, que visa fortalecer e expandir a educação profissional. “Nos últimos anos, Rondônia vem avançando na qualificação da mão de obra de estudantes e trabalhadores, que se qualificam em diversos cursos, tanto na zona urbana como na zona rural”, evidenciou, ressaltando que expandir o ensino profissionalizante é uma das metas prioritárias do Planejamento Estratégico da gestão estadual.

EDUCAÇÃO RURAL

Com a democratização do ensino profissionalizante em Rondônia, a educação rural atrai cada vez mais jovens interessados em focar a carreira no agronegócio. Sintia da Silva Cembrani, de 17 anos, faz o Curso Técnico em Agropecuária e destaca os investimentos em ações que valorizam o agro, a exemplo da maior feira agropecuária da Região Norte. “A Rondônia Rural Show Internacional apresenta ótimas experiências, sendo um momento para aprimorar o conhecimento técnico nas áreas do campo, tais como animal, lavoura e tecnologia do campo”, afirmou.

No encontro de superintendentes de Educação, que contou com a presença do titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Massud Jorge Badra Neto, a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, apresentou como serão feitos os novos investimentos, que visam o aumento de matrículas no ensino técnico de nível médio. “Os cursos serão definidos com base em diagnósticos territoriais para garantir empregabilidade”, adiantou, acrescentado que os recursos serão investidos em áreas como tecnologia, manutenção, mobiliário e logística.