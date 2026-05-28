Jill Biden diz que pensou que Joe Biden estava tendo um AVC em debate

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 28/05/2026 às 10h35

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, revelou que chegou a pensar que o marido, o ex-presidente Joe Biden, estivesse sofrendo um AVC durante o debate contra Donald Trump na campanha presidencial de 2024.

“Fiquei assustada, porque nunca tinha visto o Joe daquele jeito, nem antes nem depois. Nunca”, afirmou Jill em entrevista à CBS News, que será exibida na íntegra no próximo domingo, 31 de maio.

“Eu não sei o que aconteceu”, disse. “Enquanto assistia, pensei: ‘Meu Deus, ele está tendo um AVC’. E isso me aterrorizou.”

O debate entre Joe Biden e Donald Trump aconteceu em junho de 2024, quando o democrata ainda tentava a reeleição para um segundo mandato na Casa Branca.

Durante o confronto televisionado, Biden apareceu com dificuldades na voz, respostas confusas e lapsos verbais. Em determinado momento, ele perdeu a linha de raciocínio ao responder sobre política tributária e acabou migrando para o tema da saúde, chegando a ficar alguns segundos em silêncio enquanto tentava encontrar as palavras.

Dias depois, Biden reconheceu que havia tido uma “noite ruim”, mas garantiu que continuaria na disputa presidencial, apesar da pressão de aliados e eleitores para que desistisse da candidatura.

Um mês após o debate, porém, o então presidente anunciou a saída da corrida eleitoral e declarou apoio à vice-presidente Kamala Harris.

Com a decisão, Biden se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício a abandonar uma campanha pela reeleição desde Lyndon B. Johnson, que desistiu da disputa em março de 1968.