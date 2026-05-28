Sebrae, cooperativas e Governo de Rondônia atuam com catadores de recicláveis na Rondônia Rural Show

Por sebrae-ro

Publicada em 28/05/2026 às 11h16

O Sebrae em Rondônia, em parceria com instituições públicas e cooperativas, está presente na 13ª Rondônia Rural Show Internacional também por meio do projeto Pró-Catadores, uma estratégia voltada ao fortalecimento da cadeia produtiva dos catadores de materiais recicláveis.

Com apoio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS) e da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná (COOCAMAJI), os profissionais cooperados estão realizando a coleta seletiva dos resíduos gerados durante os seis dias da Rondônia Rural Show Internacional, realizada nesta semana em Ji-Paraná. A ação integra as atividades do projeto Pró-Catadores do Sebrae em Rondônia. Somente no primeiro dia do evento, foram recolhidas mais de 1,2 tonelada de resíduos.

A estrutura do projeto está fundamentada em quatro eixos de atuação: catadores autônomos, organizações de catadores, municípios e cadeia de valor. Cada eixo oferece materiais de apoio e assessorias especializadas para impulsionar os diferentes elos responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos, fortalecendo economicamente os pequenos negócios e promovendo a inclusão socioprodutiva a partir da economia circular.

De acordo com a gestora do projeto, Priscilla Salierno, o estande de triagem instalado durante a Rondônia Rural Show representa uma iniciativa importante para integrar a gestão adequada de resíduos a um impacto social positivo dentro de um evento de grande porte.

“A ação contribui para organizar o fluxo de materiais recicláveis gerados, evitar o descarte incorreto e evidenciar, na prática, a importância da atuação dos catadores. Além disso, sensibiliza o público sobre práticas sustentáveis e reforça o compromisso com um modelo de desenvolvimento que une responsabilidade ambiental e inclusão socioeconômica”, destacou Priscilla.