Fernando Máximo destaca voto favorável ao fim da escala 6x1 e defende mais qualidade de vida ao trabalhador
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 28/05/2026 às 10h00
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O deputado federal Fernando Máximo (PL) destacou o voto favorável ao fim da escala 6x1 durante manifestação divulgada nas redes sociais. Segundo o parlamentar, a proposta aprovada na Câmara dos Deputados representa um avanço na qualidade de vida dos trabalhadores brasileiros, ao estabelecer jornada de 40 horas semanais no modelo 5x2.

De acordo com Fernando Máximo, a redução da carga de trabalho permitirá mais tempo para convivência familiar, descanso e atividades pessoais. O deputado também associou a medida à promoção da saúde física, mental e social da população trabalhadora.

“Saúde não é só ausência de doença. É o perfeito estado de bem-estar físico, mental, social e intelectual. Trabalhar menos, com certeza, gera mais saúde para o nosso trabalhador”, afirmou.

Durante a fala, o parlamentar reconheceu a preocupação de pequenos empreendedores diante da mudança na jornada de trabalho. Fernando Máximo citou categorias como barbeiros, cabeleireiros e mecânicos, afirmando que o poder público deve criar mecanismos de apoio para evitar impactos negativos na geração de empregos.

O deputado defendeu que o Governo Federal subsidie pequenos empresários que possuem poucos colaboradores, como forma de auxiliar na adaptação ao novo modelo trabalhista. “Nós vamos trabalhar para ajudá-los. O governo federal tem que subsidiar esses pequenos empreendedores para que não haja desemprego”, declarou.

 

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