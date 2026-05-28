Polícia Civil apreende drogas e cigarros eletrônicos em Operação

Por PC/RO

Publicada em 28/05/2026 às 09h15

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Jaru, com apoio da Polícia Militar, realizou nesta quarta-feira (27) uma ação focada no combate ao tráfico de drogas e à venda de cigarros eletrônicos (vapes) dentro e no entorno de escolas da região.

A ação aconteceu após denúncias e levantamentos apontarem que jovens em idade escolar estavam tendo acesso a substâncias entorpecentes e a dispositivos eletrônicos para fumar. A ação teve como objetivo principal barrar o avanço dessas práticas ilícitas e proteger a comunidade escolar.

Durante os trabalhos, os policiais civis realizaram buscas para recolher materiais e provas que ajudem a identificar todos os envolvidos no fornecimento desses produtos aos estudantes. Os trabalhos seguem em andamento para responsabilizar os autores.

A Polícia Civil de Rondônia destaca que essa ação reflete a atuação estratégica da instituição em sufocar a criminalidade e garantir a proteção de crianças e adolescentes. A instituição ressalta ainda que o suporte da Operação Protetor das Fronteiras tem sido uma grande ajuda para fortalecer essas ações e garantir maior segurança em todo o estado.