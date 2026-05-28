“Rondônia é soberana pela sua identidade”, diz Marcela Bonfim ao defender mais investimentos em cultura

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/05/2026 às 09h42

A produtora audiovisual, fotógrafa e cineasta Marcela Bonfim afirmou que Rondônia precisa compreender a cultura como motor econômico e instrumento de fortalecimento da identidade regional. A declaração foi feita durante entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira.

À frente do projeto Amazônia Negra, Marcela destacou que o audiovisual produzido no estado tem conquistado espaço em festivais nacionais e internacionais, ao mesmo tempo em que ajuda a resgatar personagens históricos e comunidades negras pouco retratadas na narrativa oficial amazônica.

“Rondônia é soberana pela sua identidade”, declarou a produtora ao defender maior valorização das manifestações culturais e investimentos públicos permanentes no setor.

Durante a entrevista, Marcela também criticou a baixa estrutura destinada à cultura em Rondônia e afirmou que a capital poderia ter uma agenda cultural muito mais ativa caso houvesse visão estratégica por parte do poder público. Segundo ela, investimentos em programação cultural movimentam outros setores da economia, como restaurantes, comércio e turismo.

A cineasta revelou ainda que está em fase final de produção do documentário Apito Negro na Madeira-Mamoré, obra que contará a trajetória de Dionísio Schockness, personagem histórico ligado à Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e à construção de Porto Velho. O filme deve ser lançado ainda este ano e utilizará imagens históricas, depoimentos familiares e recursos de inteligência artificial.

Marcela Bonfim também ressaltou que Rondônia possui artistas, produtores e projetos capazes de abastecer uma programação cultural contínua, mas enfrenta dificuldades relacionadas à escassez de recursos estaduais e à limitação estrutural da área cultural.

Ao longo da conversa, ela ainda abordou temas como a presença negra na Amazônia, os festivais culturais do estado, a circulação internacional de produções rondonienses e os impactos da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc no setor audiovisual.

Assista à entrevista na íntegra.