Homem acusado de tentar matar o irmão e ameaçar a mãe é preso

Por pvhnoticias.com

Publicada em 28/05/2026 às 09h30

Um homem de 29 anos foi preso na noite de ontem no bairro Novo, em Porto Velho, após ser acusado de ameaçar e ofender a própria mãe, uma mulher de 59 anos.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição do Setor 11 foi acionada pelo CIOP para atender a ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima relatou que o filho estaria ingerindo bebida alcoólica, mesmo estando proibido por determinação judicial.

Segundo a mulher, o acusado responde por tentativa de homicídio contra o próprio irmão e, ao receber liberdade provisória, teve medidas cautelares impostas pela Justiça, incluindo a proibição de consumir bebidas alcoólicas.

Ainda conforme a ocorrência, ao ser repreendido pela mãe, o homem passou a apresentar comportamento agressivo, proferindo diversos xingamentos e palavras ofensivas contra ela, causando abalo emocional e temor.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde ficou à disposição da Justiça.