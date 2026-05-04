Nanda Costa fala pela primeira vez após separação e diz: “seremos família para sempre”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/05/2026 às 11h23

A atriz Nanda Costa comentou publicamente, pela primeira vez, o fim do relacionamento com a percussionista Lan Lanh, encerrado após mais de uma década juntas.

Em entrevista ao Splash UOL, a atriz destacou que, apesar da separação, a relação entre as duas permanece baseada no respeito e na convivência familiar. “12 anos juntas, uma história linda, duas mães. Não somos casal, mas seremos família para sempre”, afirmou.

O término do casamento foi tornado público em fevereiro deste ano, por meio da assessoria da artista. Desde então, Nanda evitava comentar o assunto, optando por manter discrição sobre a vida pessoal.

As duas são mães das gêmeas Kim e Tiê, de 4 anos, e, segundo a atriz, seguem unidas na criação das filhas. O relacionamento entre Nanda e Lan Lanh teve início em 2014 e foi oficializado em 2019, em uma cerimônia reservada.

A declaração marca a primeira manifestação direta da atriz após o fim da união, reforçando a manutenção do vínculo familiar mesmo após o término do casamento.