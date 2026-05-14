Homem é conduzido a UNISP após ameaçar mulher e adolescente em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 14/05/2026 às 08h20

Na noite desta quarta-feira (13), uma confusão envolvendo um casal terminou com a prisão de um homem na Rua Goiânia, esquina com a Rua T-18. Moradores acionaram a Polícia Militar após ouvirem gritaria, ameaças e barulho de objetos sendo quebrados dentro da residência.

Segundo as informações repassadas à polícia, o suspeito, identificado apenas pelo primeiro nome Eudismar, estaria bastante alterado e fazendo ameaças contra a companheira e a enteada adolescente. A própria menor também pediu socorro pelo 190, relatando que o padrasto estava descontrolado dentro da casa.

Quando a guarnição chegou ao endereço, encontrou mãe e filha do lado de fora da residência, muito abaladas emocionalmente. Já o suspeito foi localizado na varanda da casa, deitado em uma rede e apresentando sinais de embriaguez. Durante a abordagem, ele teria resistido às ordens dos policiais, sendo necessário contê-lo.

Dentro do imóvel, os policiais encontraram diversos objetos quebrados e localizaram uma pistola de airsoft, simulacro muito parecido com uma arma de fogo verdadeira. O objeto teria sido usado para intimidar as vítimas durante as ameaças.

A mulher relatou que as discussões dentro do relacionamento são frequentes e que já sofreu agressões em outras ocasiões. Ela também afirmou temer pela própria segurança e pela integridade da filha adolescente.

Diante da situação, Eudismar recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a UNISP, juntamente com o simulacro apreendido, onde foram tomadas as providências cabíveis.