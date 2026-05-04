Alanis Guillen obtém medida protetiva contra ex e Justiça cita risco à integridade psicológica

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/05/2026 às 11h17

A atriz Alanis Guillen conseguiu na Justiça do Rio de Janeiro uma medida protetiva contra a ex-namorada Giovanna Reis, com base na Lei Maria da Penha, após relatar episódios de perseguição, contatos insistentes e ameaças.

A decisão judicial, assinada no dia 29 de abril, aponta risco de agravamento da situação. “A urgência é evidente, pois a reiteração das condutas descritas indica risco concreto de agravamento da situação, com potencial lesão à integridade psicológica, à privacidade e à tranquilidade da requerente”, diz trecho do despacho.

Com a medida, Giovanna está proibida de manter qualquer tipo de contato com a atriz, além de não poder se aproximar dela, de sua residência ou de locais frequentados por Alanis, devendo respeitar uma distância mínima de 300 metros.

O documento também determina que a produtora se abstenha de fazer declarações públicas sobre a artista ou divulgar informações relacionadas à sua vida privada em qualquer meio, incluindo redes sociais, aplicativos de mensagem e veículos de comunicação.

O relacionamento entre as duas chegou ao fim em março, após a repercussão de antigas publicações atribuídas a Giovanna com conteúdo racista e homofóbico. A informação sobre a medida protetiva foi inicialmente divulgada nas redes sociais e posteriormente confirmada por apuração da imprensa.