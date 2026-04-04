Simone Mendes admite que “não suporta academia” e só mudou rotina após alerta de exame

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/04/2026 às 11h31

A cantora Simone Mendes revelou que só passou a incluir exercícios físicos na rotina após receber um alerta sobre sua saúde. Mesmo com uma academia montada em casa, a artista afirmou que nunca teve afinidade com treinos e precisou mudar os hábitos por orientação médica.

Segundo ela, a decisão veio após realizar um exame de bioimpedância solicitado por sua nutróloga. O resultado foi determinante para que adotasse uma nova postura. “Eu não suporto academia. Tenho uma em casa, mas não gosto. As pessoas falam: 'Quando você começar a ver os resultados, após uns seis meses, você vai começar a amar'. Não vou! Já tentei e não gosto mesmo. Mas fui à minha nutróloga e ela pediu para fazer bioimpedância. Deu ruim (risos). Falei: 'Minha filha, você vai fazer 42, se não começar a cuidar da sua saúde, vai dar ruim'. E agora tenho que enfrentar isso porque a idade está chegando”, contou.

Com uma rotina intensa de compromissos profissionais, incluindo shows e projetos como o DVD O Melhor de Mim, Simone explicou que a necessidade de ter mais energia no palco também influenciou a mudança. Ela relatou que já eliminou mais de 30 quilos e que, atualmente, tenta manter uma frequência mínima de treinos. “O palco tira de mim muita energia. Então, tive que mudar algumas coisas na minha vida, uma delas foi perder mais de 30 kg. Hoje, frequento a academia três vezes por semana. Frequento (risos). Apareço e faço uma coisinha porque preciso de energia para fazer o show”, disse.

A artista também comentou sobre cuidados estéticos e afirmou que mantém uma rotina de procedimentos. “Fora isso, tem que cuidar da lataria. Faço botox. Só não faço mais porque não pode. Se não botava até no fiofó (risos). Vou ajeitando para ficar mais nova. Os fãs novos vão chegando e a gente não pode ficar muito caída (risos). Mas eu adoro me cuidar e estou me sentindo na minha melhor fase. Eu me sinto uma coroa bonita”, afirmou.

Além da parte física, Simone destacou que a saúde mental também faz parte de sua rotina. Ela revelou que faz terapia para lidar com a exposição pública e as pressões da carreira. “Quando o juízo está muito apertado, faço uma terapia. A gente que tem exposição gigantesca de vida precisa não só de amigos, que nos trazem para a realidade, mas de uma profissional com quem a gente possa conversar um pouquinho e que possa dar um direcionamento que às vezes a gente nem imaginava”, relatou.

Por fim, a cantora fez uma reflexão sobre sua trajetória pessoal, destacando os desafios enfrentados ao longo dos anos. “As pessoas não conhecem os bastidores. A minha história não foi fácil. Desde muito pequena, tenho sido muito forte. Lidar com pessoas é muito difícil... Eu sempre venho tentando ser melhor em todas as áreas da minha vida. Sou falha, mas tento aprender todos os dias com os meus erros”, concluiu.