Rodrigo Faro assume reality no Globoplay e estreia em formato internacional inédito

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/04/2026 às 16h39

Após mais de 40 anos de carreira na televisão, Rodrigo Faro, de 52 anos, se prepara para um novo momento profissional. O apresentador foi anunciado como o nome à frente de “Herança em Jogo”, reality show que será exibido exclusivamente pelo Globoplay, reforçando a aposta da plataforma em produções do gênero.

O programa ainda não tem data de estreia definida, mas as gravações estão previstas para começar em maio. A atração será a versão brasileira de “The Inheritance”, formato internacional adquirido pela Globo e distribuído pela All3Media International. A produção ficará sob responsabilidade da Formata.

No reality, Faro terá a função de “testamenteiro”, conduzindo a dinâmica do jogo, que envolve decisões estratégicas e disputas psicológicas entre os participantes. A proposta é colocar à prova a capacidade de articulação e raciocínio dos competidores ao longo da competição.

“Estou muito feliz com a minha chegada ao Globoplay em um reality que vai mexer com a cabeça de todo mundo! Em ‘Herança em Jogo’, a manipulação e a estratégia ditam as regras. Como testamenteiro, meu papel é garantir que cada linha do que foi documentado seja honrada, mas confesso: o que mais me intriga é ver até onde os participantes serão capazes de ir para conquistar esse jogo”, afirmou o apresentador.

Antes do novo projeto, Faro construiu trajetória como ator em novelas da TV Globo, além de comandar programas e realities na Record TV. Entre os trabalhos, estão produções como “O Cravo e a Rosa”, “Chocolate com Pimenta”, “Ídolos”, “O Melhor do Brasil”, “A Fazenda de Verão”, “Canta Comigo” e “Hora do Faro”.