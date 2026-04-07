Post do irmão de Zé Felipe sobre Ana Castela reacende rumores de reconciliação

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/04/2026 às 15h38

Uma publicação feita pelo irmão de Zé Felipe movimentou as redes sociais nesta terça-feira (7) e voltou a colocar em evidência o antigo relacionamento do cantor com Ana Castela. O conteúdo compartilhado nos Stories chamou atenção pela mensagem e pelo contexto.

A imagem repostada, originalmente publicada por um fã-clube, mostra os dois artistas juntos em uma foto criada com Inteligência Artificial, acompanhada da frase “O casal mais lindo que o Brasil ama”. Ao compartilhar o conteúdo, Pedro Leonardo escreveu apenas “Saudades” e marcou os perfis de Zé Felipe e Ana Castela.

O gesto foi suficiente para gerar repercussão entre internautas, que passaram a especular sobre uma possível reaproximação. Nos comentários da publicação original, fãs relembraram o relacionamento e demonstraram torcida por uma retomada.

O tema ganhou força após um encontro recente entre os irmãos. Pedro participou das gravações do DVD de Matheus Vargas, outro filho de Leonardo, realizadas na Fazenda Talismã. Zé Felipe também esteve presente e subiu ao palco durante o evento, o que ajudou a alimentar ainda mais os comentários nas redes.

Até o momento, nem Zé Felipe nem Ana Castela se manifestaram sobre o assunto. As equipes dos artistas também não divulgaram qualquer posicionamento.