MPRO recebe diretora da Aegea RO em visita institucional na capital

Por GCI

Publicada em 07/04/2026 às 15h49

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) recebeu, na terça-feira (7/4), em Porto Velho, a visita institucional da nova diretora-presidente da empresa de abastecimento de água e esgotamento sanitário Aegea Rondônia, Carolina Gregório dos Santos Serafim, acompanhada do Diretor de Relações Institucionais da Aegea Saneamento e Participações S.A., Rinaldo Reis Lima. A reunião foi conduzida pelo Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo, Procurador de Justiça Marcelo Lima de Oliveira.

Durante o encontro, a Administração Superior do MPRO teve a oportunidade de conhecer a nova dirigente e dialogar sobre o acompanhamento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela concessionária no estado. Na ocasião, foram apresentadas informações gerais sobre a atuação da Aegea nos municípios de Buritis, Pimenta Bueno, Ariquemes, Rolim de Moura e Jaru.

As cinco concessões somam atendimento a cerca de 350 mil pessoas em Rondônia. A visita integra a agenda de diálogo institucional entre o MPRO e a empresa, com foco no fortalecimento da prestação regular e adequada dos serviços essenciais à população.