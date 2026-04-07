Rede Pública de Ensino de Rondônia fortalece acompanhamento da aprendizagem com ampliação de avaliações

Por Isabelly Bulhosa

Publicada em 07/04/2026 às 15h54

Com o objetivo de fortalecer o acompanhamento da aprendizagem e orientar estratégias pedagógicas mais eficazes em sala de aula, o governo de Rondônia amplia avaliações do Programa de Alfabetização do Estado de Rondônia (ProAlfa) e inicia no Programa Avança Rondônia (ProAr), fortalecendo o diagnóstico da aprendizagem na rede estadual e redes municipais. A iniciativa prevê a criação de mais um ciclo avaliativo para alunos dos 2º e 3º anos, bem como a expansão das provas para os estudantes dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, em consonância com o Programa de Aprimoramento da Política de Alfabetização na Idade Certa (PAIC/TCE-RO) e do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e em regime de colaboração com os municípios.

O ProAr também passa a desempenhar papel central na ampliação das avaliações, ao incluir todos os estudantes do Ensino Médio no processo. Nessa etapa, as provas serão aplicadas em formato digital, o que garante mais rapidez na consolidação dos dados e maior eficiência no acompanhamento do desempenho escolar. A primeira aplicação desse novo ciclo acontece entre os dias 1º e 10 de abril, alcançando inicialmente alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Na sequência, a partir do ciclo previsto para junho, a estratégia será ampliada para contemplar também os estudantes dos anos finais dessa etapa de ensino, consolidando a expansão gradual das avaliações na rede pública.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ampliação dos ciclos avaliativos reforça o compromisso da gestão com a melhoria da educação pública. “Estamos investindo em ferramentas que permitem acompanhar de forma mais precisa o desenvolvimento dos estudantes, garantindo que cada aluno tenha acesso a um ensino de qualidade e com oportunidades reais de aprendizagem”, salientou.

A primeira aplicação desse novo ciclo acontece entre os dias 1º e 10 de abril

A secretária-adjunta da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Débora Raposo, ressaltou que o Proalfa é uma iniciativa estratégica da gestão para fortalecer a alfabetização no estado. “O Proalfa nasceu com o propósito de assegurar que nossas crianças sejam alfabetizadas na idade certa, e a ampliação das avaliações é fundamental para identificar desafios, orientar o trabalho pedagógico e garantir avanços concretos na aprendizagem.”

Segundo a coordenadora do Proalfa, professora Ângela Maria, o programa também tem papel fundamental na condução das ações voltadas à alfabetização no estado. “Ele atua no acompanhamento das estratégias pedagógicas e no alinhamento das iniciativas com as redes municipais, contribuindo para o fortalecimento das políticas educacionais e para a garantia da alfabetização na idade certa. Destacando que a implementação dos ciclos avaliativos em todas as etapas do ensino fundamental são componentes importantes de apoio e gestão pedagógica para planejar e intervir de forma estratégica, com base em evidências, garantindo que o foco esteja sempre na evolução e no aprendizado real dos nossos estudantes”, afirmou.

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), parceiro efetivo da Seduc, foi responsável por coordenar, até 2025, a aplicação das avaliações diagnósticas direcionadas às turmas de 2º e 3º anos do Ensino Fundamental. Ao longo desse período, os dados levantados tiveram papel fundamental no aprimoramento das práticas pedagógicas, uma vez que possibilitaram aos educadores identificar com maior precisão as dificuldades de aprendizagem e, consequentemente, adotar intervenções mais assertivas em sala de aula.