Luciana Gimenez publica fotos sensuais e rebate críticas sobre idade: “#fuckoff sempre ligado”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/04/2026 às 15h47

A apresentadora Luciana Gimenez voltou a gerar repercussão nas redes sociais após compartilhar, nesta terça-feira (7), uma série de fotos em que aparece com pouca roupa. Aos 56 anos, ela acompanhou a publicação com uma mensagem sobre liberdade pessoal e maturidade.

Nas imagens, Luciana surge usando calcinha e tapa-mamilo, em um ensaio que chamou atenção dos seguidores. Na legenda, a apresentadora destacou que o passar do tempo trouxe mais segurança e uma postura mais firme diante de julgamentos, mencionando o que definiu como um “botão do #fuckoff sempre ligado”.

Além da mensagem, ela também expôs críticas que costuma receber, incluindo comentários sobre idade, aparência e comportamento. As falas reproduzidas na postagem refletem questionamentos frequentes enfrentados por figuras públicas em relação à forma como se apresentam.

A publicação rapidamente ganhou grande alcance e dividiu opiniões. Enquanto parte do público elogiou a atitude e a autoconfiança da apresentadora, outros internautas criticaram o conteúdo e o nível de exposição.