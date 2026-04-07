Alero aprova projeto de Delegado Camargo em homenagem à Paróquia São Luiz Gonzaga

Por Assessoria

Publicada em 07/04/2026 às 17h01

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) aprovou o projeto de decreto legislativo de autoria do deputado estadual Delegado Camargo (Podemos) que concede Título de Honra ao Mérito à Paróquia São Luiz Gonzaga, localizada em Porto Velho, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade ao longo de cinco décadas de atuação.

A proposta homenageia a trajetória da instituição religiosa (Foto: Divulgação)

A proposta homenageia a trajetória da instituição religiosa, que celebra seu jubileu de 50 anos, destacando seu papel não apenas na dimensão espiritual, mas também no fortalecimento social e comunitário da capital e de diversas comunidades do estado.

De acordo com o projeto aprovado, a honraria reconhece “os relevantes, extraordinários e inestimáveis serviços prestados à comunidade rondoniense ao longo de seus 50 anos de atuação religiosa, social e comunitária”.

Reconhecimento a uma história de impacto social

Na justificativa da proposta, o deputado destaca que a Paróquia São Luiz Gonzaga se consolidou como um verdadeiro pilar de fé, acolhimento e ação social ao longo dos anos, exercendo papel fundamental no apoio às famílias, na promoção da dignidade humana e no fortalecimento dos valores éticos e comunitários em Rondônia.

A atuação da paróquia vai além das atividades religiosas, abrangendo ações pastorais, educativas e sociais que contribuem diretamente para a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

Trajetória marcada pela superação e compromisso

O histórico da instituição remonta à década de 1970, quando famílias atingidas por enchentes e deslocadas da região do Rio Madeira se estabeleceram na área onde hoje está localizada a paróquia, no bairro Pedacinho de Chão, em Porto Velho.

Criada em 1976, a Paróquia São Luiz Gonzaga nasceu em um contexto de reconstrução de vidas e, desde então, passou a desempenhar um papel central na organização comunitária, no suporte espiritual e no desenvolvimento social da região.

Atuação parlamentar

Autor da proposta, Delegado Camargo também preside a Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana na Assembleia Legislativa, o que reforça sua atuação em pautas relacionadas à valorização de instituições religiosas e comunitárias no estado.

A aprovação do projeto consolida o reconhecimento institucional da Alero à importância histórica e social da Paróquia São Luiz Gonzaga, evidenciando o impacto de sua atuação ao longo de cinco décadas na vida de milhares de rondonienses.