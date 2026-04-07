Ações de vigilância em saúde são intensificadas em abril com destaque para o Dia Mundial da Saúde

Por Aurimar Lima

Publicada em 07/04/2026 às 16h13

Rondônia, inicia o mês de abril intensificando ações de vigilância em saúde com destaques para a terça-feira (7), onde comemora-se o “Dia Mundial da Saúde” e, na quarta-feira (8) o “Dia Mundial de Combate ao Câncer”. As datas vem marcadas com iniciativas voltadas ao enfrentamento de doenças e aos cuidados com a saúde, mobilizando as equipes da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) para ampliar o atendimento, o monitoramento e a conscientização da população.

O trabalho governamental busca fortalecer a atuação coordenada da Agevisa/RO nos 52 municípios, com a intensificação de campanhas educativas, acompanhamento epidemiológico e estratégias alinhadas ao calendário nacional de saúde, gerando impacto direto na qualidade de vida da população.

De acordo com o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, o mês de abril representa uma oportunidade estratégica para ampliar o acesso da população à informação e aos serviços de saúde. “Estamos intensificando as ações em todo o estado, especialmente nesta terça-feira (7), com o Dia Mundial da Saúde e na quarta-feira (8), com o Dia Mundial de Combate ao Câncer para garantir que a população tenha mais acesso à prevenção, ao diagnóstico precoce e às orientações necessárias. Essas datas reforçam nosso propósito com a informação e os cuidados com a saúde dos rondonienses”, destacou.

CALENDÁRIO NACIONAL

O Dia Mundial de Combate ao Câncer concentra esforços voltados à conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce, acesso ao tratamento e adoção de hábitos saudáveis. As ações incluem orientações, mobilizações e fortalecimento das estratégias de vigilância para identificação de fatores de risco, contribuindo para a redução de casos e da mortalidade pela doença.

Além do combate ao câncer, o mês de abril reúne outras datas relevantes para a saúde pública, como: o Dia do Programa Nacional de Segurança do Paciente (1º), Dia Mundial da Saúde (7), Dia Mundial da Doença de Chagas (14), Dia Mundial de Luta contra a Malária (25), Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão (26), Dia Internacional em Memória as Vitimas de Acidentes e Doenças de Trabalho (28 – Abril/Verde). O titular da Agevisa/RO reforça, ainda, que essas mobilizações ampliam o alcance das políticas públicas e fortalecem a conscientização da população.

As ações contam com a participação de órgãos estaduais, dos municípios e instituições parceiras, promovendo atividades educativas, atendimentos e campanhas informativas ao longo do mês, com programação integrada nas unidades de saúde e espaços públicos.