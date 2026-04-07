Educação: Jaru atinge 87% de crianças alfabetizadas em 2025 e supera meta do Plano Nacional de Educação com 05 anos de antecedência

Por Assessoria

Publicada em 07/04/2026 às 16h42

O prefeito Jeverson Lima afirmou que o investimento na base educacional e na formação contínua dos profissionais da educação são responsáveis pelo bom resultado.

“Ultrapassamos a meta nacional com 05 anos de antecedência, fato que reforça o compromisso da gestão com o aprendizado e a geração de melhores oportunidades no futuro de cada aluno”, comentou.

Jeverson também ressaltou a importância do esforço conjunto de pais, professores e da equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação no bom desempenho dos alunos.

“Nós investimos na infraestrutura das escolas, nos materiais pedagógicos, no desenvolvimento dos professores, mas não teríamos o resultado que tivemos sem a participação das famílias de nossos estudantes, estimulando o potencial de cada um”, disse.