Ação integrada leva atendimentos à Vila Princesa

Por Gabriel Moreira

Publicada em 07/04/2026 às 16h17

Moradores da Vila Princesa receberam uma grande ação de atendimentos promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliando o acesso a serviços de saúde na comunidade. A iniciativa faz parte da 2ª Semana Nacional da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Tribunal de Justiça.

A ação ocorreu na escola municipal de ensino infantil e fundamental João Afro Vieira e reuniu diversos serviços voltados à população, ampliando o acesso a atendimentos especializados e fortalecendo a atenção básica no território.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com o cuidado das pessoas. “Levar os serviços até onde a população está é uma forma de garantir acesso, dignidade e mais qualidade de vida, especialmente para quem mais precisa”.

De acordo com o diretor da Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Princesa, Ueder Feitosa Braga, a atividade foi realizada de forma integrada entre as instituições.

“O trabalho é uma parceria entre o Ministério da Justiça, o Tribunal de Justiça e a Semusa. O Tribunal contribuiu com atendimentos em oftalmologia, pediatria, nutrição e fisioterapia. Já a Semusa ofertou serviços como atendimento médico clínico, odontologia, pesagem do Bolsa Família e vacinação”.

A iniciativa também contou com atendimento odontológico e avaliação pediátrica voltada especialmente às crianças da comunidade.

Moradores aproveitaram a oportunidade para acessar serviços que, muitas vezes, não estão disponíveis com facilidade no dia a dia. Foi o caso da dona de casa Maria Eliane, que levou a filha para realizar exame. “Eu vim fazer exame da minha filha. Achei a ação muito boa, porque ela estava precisando e eu não tinha condições de pagar. Só tenho a agradecer à equipe”.

Para a secretária municipal adjunta de Saúde, Mariana Prado, ações como essa são essenciais para garantir o acesso da população aos serviços de saúde. “A presença das equipes nos territórios fortalece o cuidado e aproxima os serviços da população, principalmente em áreas que mais precisam. É uma forma de garantir atendimento digno e de qualidade para todos”.

A mobilização reforça o compromisso da gestão municipal com a ampliação do acesso à saúde e a promoção de ações integradas que atendam às necessidades da população.